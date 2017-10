Siebenbürger Blaskapelle Kreis Böblingen e. V.: Termine

05.11.2017 15:00 Uhr

Baden-Württemberg

Vielfach wurde der Wunsch geäußert, dass alle öffentlichen Termine der Blaskapelle bekannt gemacht werden, also auch solche ohne (direkten) siebenbürgischen Bezug. Dem wird hiermit Folge geleistet.

Samstag, 24. Juni: Stadtteilfest Rauher Kapf, Böblingen

Sonntag, 25. Juni: Gemeindefest bei der Martinskirche in Sindelfingen

Sonntag, 9. Juli, 11.00-13.00 Uhr: Jubiläum „75 Jahre Gartenfreunde Böblingen“, Alte TÜV-Halle am Großen See, Böblingen

Samstag, 22. Juli: Kronenfest der Kreisgruppe Böblingen

Sonntag, 24. September: Umzug zum Cannstatter Wasen, Bad Cannstatt, Stuttgart

Sonntag, 5. November,: Die Musikanten und Mitglieder der Siebenbürger Blaskapelle Kreis Böblingen laden zum Herbstkonzert ein in der Turn- und Festhalle Maichingen, Weilderstädter Straße 40, 71069 Sindelfingen. Beginn ist um 15.00 Uhr (Einlass ab 14.00 Uhr). Die Karten kosten für Erwachsene neun Euro, Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre haben freien Eintritt. Unter der Leitung von Dieter Tartler werden die Musikanten dem Publikum wieder einige der schönsten und beliebtesten Melodien zu Gehör bringen. Auf dem Programm stehen ein konzertanter Teil und anschließend Tanzmusik. Für Speisen und Getränke – für den kleinen Hunger und den großen Durst – sowie für Kaffee und Kuchen wird gesorgt. Mehr Informationen sowie Fotos gibt es im Internet auf der Facebook-Seite der Blaskapelle.

Die Organisatoren behalten sich Änderungen und Ergänzungen vor, deshalb sind alle Angaben ohne Gewähr. Die jeweils aktuelle Terminübersicht finden Sie auf der Facebook-Seite der Blaskapelle.

Ort: Turn- und Festhalle Maichingen, Weilderstädter Straße 40, 71069 Sindelfingen

Veranstalter: Siebenbürger Blaskapelle Kreis Böblingen e.V.

Schlagwörter: Konzert