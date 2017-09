Mitgliederversammlung der HOG und Großprobstdorfer Treffen

30.09.2017 11:00 Uhr

Bayern

Liebe Großprobstdorfer Landsleute, die zwölfte Mitgliederversammlung unserer HOG findet amab 11.00 Uhr im Schrannen-Festsaal in Dinkelsbühl statt. Das Heimattreffen beginnt um 14.00 Uhr mit einem feierlichen Gottesdienst in der Heilig-Geist-Kirche. Zelebriert wird der Gottesdienst von Pfarrer Hans Hamrich. Im Anschluss begeben wir uns in den Schrannen-Festsaal zum geselligen Beisammensein der HOG-Mitglieder und Nichtmitglieder. Nehmen Sie die Gelegenheit wahr, im malerischen Dinkelsbühl im vertrauten Gespräch mit Bekannten und ehemaligen Nachbarn Erinnerungen auszutauschen und gemeinsame Erlebnisse aufleben zu lassen.

Peter Doniga