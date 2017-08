Seminar in Bad Kissingen

20.08.2017 - 25.08.2017

Bayern

Vom 20. bis 25. August lädt der Heiligenhof zu dem Seminar „Mehr als nur Nachbarn. Die Deutschen und ihre östlichen Anrainer“ ein. Nachbarschaft kann man sich nicht aussuchen, sie aber gestalten. Mit allen östlichen Nachbarn ist das wiedervereinigte Deutschland Mitglied im gleichen Militärbündnis und in der EU. Allerdings ist die Welt in den letzten Jahren unruhiger geworden. Als Referenten haben ihre Teilnahme zugesagt: Dr. Udo Metzinger, Herbert Danzer, Dr. Marcin Wiatr, Prof. Dr. Anton Sterbling, Prof. Dr. Csaba Földes und Prof. Dr. Elke Mehnert. Der Journalist Peter Pragal hält eine literarische Lesung. Die Teilnahme kostet 150 Euro, zuzüglich Kurtaxe (8,50 Euro), ggf. Einzelzimmerzuschlag (40 Euro für den gesamten Zeitraum), und beinhaltet ­Unterkunft und Verpflegung. Für Teilnehmer aus den östlichen Nachbarländern gilt ein Sonderpreis von 50 Euro. Bitte melden Sie sich umgehend, spätestens bis zum 15. August, an. Anmeldungen und Anfragen sind unter dem Stichwort „Mehr als nur Nachbarn“ ab sofort möglich bei: „Der Heiligenhof“, Alte Euerdorfer Straße 1, 97688 Bad Kissingen, Telefon: (09 71) 71 47 14, Fax: (09 71) 71 47 47, E-Mail: info[ät]heiligenhof.de.

Ort: Heiligenhof, Bad Kissingen

Veranstalter: Heiligenhof

Schlagwörter: Seminar, Geschichte, Politik