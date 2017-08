Jubiläums-Orgelsommer in Deutsch-Weißkirch

27.08.2017 17:00 Uhr

Rumänien/Siebenbürgen

– Ein besonderes musikalisches Programm wird diesen Juli und August in der Kirche der im UNESCO-Weltkulturerbe befindlichen Kirchenburg von Deutsch-Weißkirch geboten. Jeden Sonntag (außer am 6. August!) um 17.00 Uhr wird die 2008 restaurierte Orgel von Johann Thois zum Anlass ihres 200-jährigen Bestehens erklingen. Am 2. Juli fand das erste Konzert mit Erich Türk aus Klausenburg statt. Brita Fach-Leutert aus Hermannstadt spielte am 9. Juli, Edith Toth aus Mediasch am 16. Juli, Ursula und Kurt Philippi aus Tartlau an Orgel und Cello am 23.7. Die weiteren Sonntagskonzerte werden dargeboten von: Remus Henning aus Heltau (30.7.), Dr. Elke Völkert aus Lampertheim, Deutschland (13.8.); Klaus Dieter Untch aus Zeiden (20.8.) und Gerhild Gross aus Deutsch-Weißkirch (). Am Donnerstag, dem 10. August, um 18.00 Uhr, findet im Rahmen der Haferlandwoche und der Konzertreihe „Ein feste Burg“ zur Lutherdekade ein Jubiläumskonzert unter der Leitung von Jürg Leutert, Musikwart der Evangelischen Kirche A.B., zusammen mit einem Ensemble, statt. Die Idee, das 200-jährige Jubiläum der Orgel von Deutsch-Weißkirch feierlich zu begehen, stammt von Jürg Leutert. Die Organisation und Umsetzung hat die örtliche Organistin und Kirchenburgverwalterin Gerhild Gross übernommen. Finanziert werden die Veranstaltungen von der Evangelischen Kirchengemeinde Deutsch-Weißkirch, zusätzlich bezuschusst vom Projekt „Entdecke die Seele Siebenbürgens“.

NM