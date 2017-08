Interkulturelle Sommerschule ProEtnica

bis 20.08.2017 (seit 16.08.2017)

Rumänien/Siebenbürgen

– Vomwird im Rahmen des ProEtnica Festivals erstmals eine interkulturelle Sommerschule für 20 Studenten und Studienabsolventen angeboten. Teilnehmen können junge Leute aus EU-Ländern zwischen 20 und 30 Jahren. Unterkunft in der Jugendherberge und Verpflegung werden gestellt. Interessenten können sich hier bis zum 5. August einschreiben: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBG55F__Eya9aGC6SQ8seA5Ep2WJXfs_HqF41s-_SVPgyvmg/viewform . Geboten werden Rundtischgespräche und Workshops mit Experten zum Thema „Friedensförderung durch den Schutz nationaler Minderheiten“. Am 17. August findet nach der Eröffnung des ProEtnica-Festivals die Podiumsdiskussion „Friedensförderung in Europa durch den Schutz nationaler Minderheiten?“ mit Vertretern der rumänischen Regierung, des Präsidialamts, der Minderheiten sowie Karoline Gil (IfA), Mizsei Kálmán (UNO) und Meto Novak (Referent im Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur in Deutschland) statt. Weitere Informationen: Maria Koreck, Telefon: (00 40-7 22) 31 86 05, E-Mail: office[ät]divers.org.ro.

NM