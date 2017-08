09.09.2017 11:00 Uhr

Bayern

11. August: Teilnahme der Kreisgruppe Günzburg – Riedhausen am Festumzug zur Eröffnung des Volksfestes. Treffpunkt um 15.00 Uhr am Schloßplatz 1, 89312 Günzburg.

9. September, 11.00 Uhr: Grillfest am Riedler Spielplatz, Heidenheimer Straße 78, 89312 Günzburg.

Ort: Günzburg

Veranstalter: Kreisgruppe Günzburg – Riedhausen

