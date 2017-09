Kreisgruppe Öhringen: Grillfest verschoben

10.09.2017 11:30 Uhr

Baden-Württemberg

Das traditionelle Grillfest der Kreisgruppe Öhringen muss auf Sonntag, denverschoben werden. Der Termin vom 23. Juli musste aus organisatorischen Gründen storniert werden. Das Grillfest findet am 10. September in Öhringen-Baumerlenbach, Hahnenbrunnen 1, statt. Beginn ist ca. 11.30 Uhr. Bitte gebt den neuen Termin an alle weiter, die gern zum Grillfest kommen. Wir hoffen, dass viele Landsleute den Sonntagnachmittag in geselliger Runde im Grünen verbringen werden. Für das leibliche Wohl sorgt wie immer die Kreisgruppe.

biwaki