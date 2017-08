27.08.2017 08:00 Uhr

Niedersachsen/Bremen

Das Treffen der Nordlichter findet am Sonntag, denvon 10.00 bis 17.00 Uhr in Munster statt. Die Kreisgruppe Hannover hat aus diesem Anlass einen Bus bestellt. Abfahrt ist um 8.00 Uhr in Langenhagen, Walsroder Straße 77, vor dem Reisebüro Hapag Lloyd. Anmeldungen für die Busfahrt bis zum 20. August bei Marianne Hinzel, Telefon: (05 11) 9 73 53 90. Wir bitten auch jene, die selbst anreisen, sich anzumelden, um die Organisation des Treffens zu erleichtern.

Uwe Hinzel