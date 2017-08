Kreisgruppe Herten: Workshop „Volkstanz“ für Kinder

24.08.2017 15:30 Uhr

Nordrhein-Westfalen

Aufgrund des guten Zuspruchs in den Vorjahren planen wir auch für dieses Jahr in den Sommerferien einen Volkstanz-Workshop für Kinder im Grundschulalter. Die Proben finden an fünf Terminen dienstags und donnerstags statt – am 17., 22., 24., 29. und 31. August jeweils ab 15.30 Uhr – und dauern 1,5 Stunden. Je nach Ausdauer und Interesse der Kinder wird zwischendurch auch gespielt, je nach Wetter drinnen oder im Siebenbürger-Haus-Garten. Vielleicht haben auch Ihre Kinder und deren Freunde Lust, dabei zu sein? Die Teilnahmegebühr für den gesamten Kurs beträgt fünf Euro inkl. Getränken. Den Abschluss findet dieses Projekt mit einem Auftritt beim Sommerfest rund um das Siebenbürger Haus der Jugend am 3. September gegen 11.00 Uhr. Die Proben werden übrigens auch dieses Jahr geleitet von Iris Schneeweiß und Karin Roth. Dana und Franka Holzträger aus der Siebenbürger Volkstanzgruppe werden uns wieder unterstützen. Anmeldungen sind ab sofort möglich bei Karin Roth, Telefon: (02366) 53006.

Ort: Herten, Siebenbürger Haus der Jugend

Veranstalter: Kreisgruppe Herten

Schlagwörter: Workshop, Volkstanz für Kinder