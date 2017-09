Bußder Treffen in Garching

16.09.2017 14:00 Uhr

Bayern

Liebe Landsleute aus Bußd bei Mühlbach, unser traditionelles Treffen findet am Samstag, demwie gewohnt im Gasthof Neuwirt in 85748 Garching bei München statt. Der Gottesdienst beginnt um 14.00 Uhr in der evangelischen Kirche in Garching. Bitte verständigt auch Freunde, Bekannte und Verwandte, so dass wir viele Teilnehmer begrüßen können. Für musikalische Unterhaltung sorgt der bekannte Alleinunterhalter Walter Kampf.

Der Vorstand