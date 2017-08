36. Stolzenburger Treffen in Illingen

09.09.2017

Baden-Württemberg

Liebe Stolzenburger, am Samstag, demfindet das 36. Stolzenburger Treffen in der Stromberghalle in Illingen statt. Dazu laden wir alle Stolzenburger samt Familie und Freunde ein. Beginn ist um 11.00 Uhr. Die Begrüßung der Gäste und Ansprache folgen um 15.00 Uhr. Michael Klein wird Bilder von der Kulturreise nach Siebenbürgen vom 14.-19. Oktober 2015 präsentieren. Am Abend lädt Sie die bekannte Unterhaltungsband „Feeling“ zum Tanzen ein. Weitere Informationen erhalten Sie bei Martin Schenn unter Telefon: (0 70 42) 56 87.

Nicole Kirchmann