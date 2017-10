Kreisgruppe Heilbronn: Reise Hamburg – Lüneburg – Lübeck

15.10.2017 - 18.10.2017

Baden-Württemberg

Zu einer viertägigen Reise zu den Perlen der Hanse lädt das Reisereferat der Kreisgruppe für denein. Gehen Sie mit uns auf Entdeckungstour durch die norddeutsche Metropole Hamburg, eine der größten Hafenstädte Europas. An der Elbe und Alster entdecken Sie zeitgenössische und historische Architektur. Erleben Sie nicht nur den Charme dieser alten Hansestadt mit all den bekannten Sehenswürdigkeiten, sondern auch das vielfältige Unterhaltungsangebot und das besondere Flair des Hafens als Tor zur Welt.1. Tag: Anreise – Lüneburg – Hamburg. Anreise über Fulda, Kassel und Hannover nach Lüneburg. Erleben Sie bei einem geführten Rundgang am Nachmittag die alte Salz- und Hansestadt. Weiterfahrt nach Hamburg. Zimmerbezug und gemeinsames Abendessen. 2. Tag: Hamburg. Nach dem Frühstück beginnt unsere Stadtrundfahrt. Erleben Sie die Highlights der Stadt. Zwischen Deichtorhallen und Baumwall liegt im Freihafen die hundertjährige Speicherstadt, der weltgrößte zusammenhängende Lagerhauskomplex. Der Nachmittag steht zur freien Verfügung. Gelegenheit zur Besichtigung der Plaza der Elbphilharmonie. Karten dazu sollte sich die interessierten Teilnehmer schon vorher beschaffen. 3. Tag: Ausflug Hansestadt Lübeck. Die wasserumflossene Altstadt mit ihren rund 1 800 denkmalgeschützten Gebäuden, historischen Gassen und verwinkelten Gängen ist nicht nur schön anzuschauen, sondern der Kern einer höchst lebendigen Großstadt. Rückfahrt nach Hamburg am Nachmittag und Abendessen im Hotel. 4. Tag: Heimreise. Nach dem Frühstück Heimreise über Hannover zu den Ausstiegsorten mit Ankunft am Abend.Leistungen: Fahrt im modernen Reisebus, drei Übernachtungen mit Frühstücksbüfett, 3 x 3-Gänge-Abendessen im Hotel, Reiseleiter für Hamburg, Hafenrundfahrt Hamburg, Ausflug nach Lübeck mit Stadtführung, Besuch des Marzipanmuseums Niederegger, Stadtführung in Lüneburg, Veranstalter-Insolvenzversicherung. Preis: 359 Euro im Doppelzimmer, Einzelzimmerzuschlag: 58 Euro, bei mindestens 30 Teilnehmern, zurzeit sind 13 Anmeldungen vorgemerkt. Anmeldungen bei Johannes Kravatzky, E-Mail: jkravatzky[ät]gmail.com, Telefon: (01 62) 2 13 21 02 oder (0 71 32) 1 60 61 33. Wer sich schon früher angemeldet hat, möge seine Reisebereitschaft bestätigen. Alle Teilnehmer erhalten zeitnah zum Reisetermin detaillierte Informationen.

Ihr Reisereferent Johannes Kravatzky