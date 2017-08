Kreisgruppe Offenbach: Grillfest

03.09.2017 13:00 Uhr

Hessen

Wir feiern unser Grillfest am Sonntag, demum 13.00 Uhr in der evangelischen Lukasgemeinde in Offenbach-Tempelsee (Gersprenzweg/Ecke Brunnenweg). Dazu laden wir alle, ob Jung oder Alt, herzlich ein. Wir kümmern uns um Fleisch und Getränke, wir bitten Sie Salate und gegebenenfalls Kuchen für den Nachmittagskaffee mitzubringen. Die Kreisgruppe sorgt für Mici, Fleisch, Würstchen, Senf, Baguette und Getränke wie Wasser, Säfte, Bier. Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt, da ein kleiner Saal vorhanden ist. Bitte beachten Sie, dass das Grillfest ursprünglich für den 20. August geplant war und nun zwei Wochen später, am 3. September, stattfinden wird. Infos bei Hildegard Plajer, Telefon: (0 69) 86 29 63, oder Heinz Plajer, Telefon: (0 61 22) 98 03 26.

Heinz Plajer