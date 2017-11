Kreisgruppe Herten: Kathis Frühstück

11.11.2017

Nordrhein-Westfalen

Auch in diesem Jahr findet unser beliebtes „Frühstück für Kathis und andere Frauen“ statt. Traditionell werden bei dieser Veranstaltung unsere Katharinas gefeiert und geehrt. In ihrem neuen Programm „Sorgen? Mache ich mir morgen!“ macht Sia Korthaus eine Zeitreise durch die Epochen. Welche Zeit war die beste? Die Zeit der Käse-Igel im Partykeller? Erinnern Sie sich noch an die Zeiten, in denen man Verabredungen mit einem Telefon mit Wählscheibe und Schnur ausgemacht hat? Sia Korthaus nimmt uns mit in die Zukunft – Sie erfahren, wer im Jahr 2054 die Welt regiert und vor allem, ob der Berliner Flughafen tatsächlich fertiggestellt wird. Seien Sie unser Gast und besuchen Sie unser Frühstück mit den drei K’s – Kathi, Kultur und Kaffee – amim Siebenbürger Haus der Jugend. Die Veranstaltung beginnt um 10.00 Uhr, Einlass ist bereits eine halbe Stunde vorher. Reservierungen sind möglich ab dem Sommerfest am Siebenbürger Haus (s. oben). Die Karten gibt es ab dann für 15 Euro bei Kathi Kresin, Telefon: (0 23 66) 65 39, Hildegard Ginsel, Telefon: (0 23 66) 5 62 47, und Karin Roth, Telefon: (0 23 66) 5 30 06). Im Preis enthalten sind ein ausgiebiges Frühstück, nette Unterhaltungen und ein ausgefallenes Programm. Herzlich willkommen!

KR