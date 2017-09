Neudorfer Treffen

23.09.2017 10:30 Uhr

Bayern

Eine herzliche Einladung zu unserem nächsten Heimatortstreffen amin der Gartenstadt Nürnberg, Buchenschlag 1, ergeht hiermit an alle Neudorfer und diejenigen, die sich mit Neudorf bei Schäßburg verbunden fühlen. Der Tag beginnt um 10.30 Uhr mit einem Gottesdienst in der Emmauskirche in Nürnberg. Anschließend treffen wir uns in der Gartenstadt zum gemütlichen Beisammensein. Die Band „Schlagertaxi“ wird uns ab dem späten Nachmittag musikalisch begleiten. Wir hoffen auf euer zahlreiches Erscheinen und freuen uns auf ein Wiedersehen sowie auf einen geselligen, unterhaltsamen Tag. Bei Rückfragen bitte bei Gerhard Bruckner, Telefon: (0 96 43) 30 08 30, anrufen.

Der Vorstand