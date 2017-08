In München: Lesung mit Iris Wolff

07.09.2017 19:00 Uhr

Bayern

Am Donnerstag, 7. September, um 19.00 Uhr ist die Schriftstellerin Iris Wolff mit ihrem neuen Roman „So tun, als ob es regnet“ zu Gast im Haus des Deutschen Ostens (HDO), Am Lilienberg 5, 81669 München. Die preisgekrönte Autorin wurde in Hermannstadt geboren und hat bereits zwei Bücher veröffentlicht („Halber Stein“, 2012, und „Leuchtende Schatten“, 2015), die sie ebenfalls im HDO vorstellte.

Ort: Haus des Deutschen Ostens, München

Schlagwörter: Lesung