Nachbarschaft Traun: Konzert von Capella Concertante

16.09.2017 20:00 Uhr

Österreich

Ein Konzert von Capella Concertante unter dem Motto „Von Mozart bis Strauss“ findet als Beitrag der Siebenbürger Nachbarschaft Traun (in Kooperation mit KULTUR.PARK.TRAUN GMBH) zum 6. Siebenbürgischen Kulturherbst in Oberösterreich amum 20.00 Uhr im Schönbergsaal im Schloss Traun, Schlossstraße 8, in Traun statt. Der Eintritt beträgt an der Abendkassa 18 Euro, ermäßigt 16 Euro, und im Vorverkauf 16 Euro, ermäßigt 14 Euro, zum Abopreis 12 Euro, und ebenfalls 12 Euro für Mitglieder der Siebenbürger Nachbarschaft (Karten zum Sonderpreis von 12 Euro im Vorverkauf sind unter dem Kennwort „Siebenbürger Nachbarschaft“ erhältlich bei: KULTUR.PARK.TRAUN GMBH, Schlossstraße 8, A-4050 Traun, Telefon: 00 43 / (0)72 29 62 03 20 (Website: www.kulturpark.at ), oder aber bei Nachbarmutter Irene Kastner, Telefon: (06 99) 11 59 26 74.Das Ensemble Capella Concertante wurde im Herbst 1985 als Bläserquintett von Musikschullehrern des Landes OÖ. gegründet (Kons. Mathias Kreischer, Mitglied der Nachbarschaft Traun, ist eines der Gründungsmitglieder) und legt neben der Pflege der klassischen Kammermusik Wert auf eine große musikalische Bandbreite von der Klassik bis hin zur Musik der Moderne. Konzerttourneen führten das Ensemble bereits nach Brasilien, Chile, Namibia, Südafrika, Belgien, Ungarn, Italien und Griechenland.