12.09.2017 - 13.09.2017

Österreich

ORF 2, Dienstag, 12. September, 23:30 bis 0:05

kreuz und quer

Die Weltverbesserer

Flucht und Migration sind für Menschen oft der letzte Ausweg, wenn sie zu Hause keine Zukunft sehen. Statt tatenlos zu warten, bis die Armen sich auf den Weg machen, wollen Ordensleute vom Stift Admont dort helfen, wo Not entsteht. Zum Beispiel in einem Roma-Dorf in Siebenbürgen.

Veranstalter: ORF 2

Schlagwörter: TV, Medien