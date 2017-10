Kultur- und FrauenreferentInnentagung in Roßtal bei Nürnberg

21.10.2017 - 22.10.2017

Bayern

Zur Kultur- und FrauenreferentInnentagung laden wir für dennach Roßtal bei Nürnberg ein. Zunächst erarbeiten wir, wie sich das Kultur- und Frauenreferat bei dem nächsten Heimattag 2018 in Dinkelsbühl, dessen Mitausrichter der Landesverband Bayern ist, beteiligt. Ebenso bieten wir einen Workshop zum Thema „Die siebenbürgisch-sächsischen Trachten im Wandel der Zeit“ an. Anhand von ausgewählten Bildern wird Dr. Irmgard Sedler uns auf Änderungen, Fehler, Neues etc. hinweisen.Der Vortrag „Folgen der Reformation – Die Landler in Siebenbürgen“ von Dr. Irmgard Sedler führt uns nochmals auf die Spuren der Reformation. Dieses Thema wird uns auch am Abend durch den Film „Mit dem Glauben im Gepäck“ von Melitta Müller-Hansen und Susanne Mai begleiten. Die junge Schauspielerin Eva-Maria Piringer stellt uns die Frau an Luthers Seite, Katharina von Bora, vor. Freuen Sie sich auch diesmal auf eine interessante und spannende Führung durch Nürnbergs Straßen.Interessierte Kultur- und Frauenreferenten und -referentinnen oder Kreisvorsitzende werden gebeten, die Anmeldung bis spätestens 25. September zu senden an: Verband der Siebenbürger Sachsen, Karlstraße 100, 80335 München, Fax: (0 89) 23 66 09-15, Telefon: (0 89) 23 66 09-0, E-Mail: landesverband.bayern[ät]siebenbuerger.de. Danach erhalten Sie das ausführliche Programm. Der zu entrichtende Beitrag beträgt 20 Euro. Fahrtkosten, Verpflegung und Übernachtung werden übernommen, da die Tagung vom bayerischen Sozialministerium über das Haus der Deutschen Ostens München und von unserem Landes- verband Bayern gefördert wird.Wir freuen uns auf zahlreiche Anmeldungen und rege, kreative Mitarbeit.

Doris Hutter und Christa Wandschneider