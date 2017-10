Ausstellung zur Reformation im östlichen Europa

20.10.2017 - 22.10.2017

Bayern

Passend zum Reformationsjubiläum, aber jenseits des Hypes um Luther zeigt der Nürnberger Kulturbeirat zugewanderter Deutscher im Oktober die Ausstellung „Reformation im östlichen Europa“. Die Wanderausstellung des Deutschen Kulturforums östliches Europa aus Potsdam zeigt, wie empfänglich Ostmitteleuropa für die verschiedensten reformatorischen Ideen war. Geprägt von großer Glaubensvielfalt und -freiheit wurden die östlichen Gebiete bald das Ziel von Glaubensflüchtlingen aus West- und Mitteleuropa.

In Nürnberg wird neben einer ausführlichen Überblicksdarstellung das Regionalmodul zu Siebenbürgen zu sehen sein an folgenden Stationen:

6.-19. Oktober: Rathaus, Theresienstraße 7, in Nürnberg, Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag von 8.30-15.30 Uhr, Freitag von 8.30-12.30 Uhr, zusätzlich Samstag, den 7. Oktober, 11.00-16.00 Uhr; Vernissage mit Dr. Harald Roth am 6. Oktober um 18.30 Uhr. Der Eintritt ist frei!

20.-22. Oktober: Martin-Niemöller-Kirche, Annette-Kolb-Straße 57, in Nürnberg, Öffnungszeiten: Samstag von 12.00-18.00 Uhr, Sonntag von 11.00-20.00 Uhr; Vernissage mit Pfarrer Dr. Joachim Habbe am 20. Oktober um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei!

Das Regionalmodul zu den böhmischen Ländern wird in Lauf a. d. Pegnitz präsentiert vom 7. Oktober bis 12. November in der Kaiserburg, Schlossinsel 1, in Lauf a. d. Pegnitz; Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag von 14.00-17.00 Uhr, Samstag und Sonntag von 11.00-17.00 Uhr; Vernissage mit Dr. Harald Roth am 7. Oktober um 11.00 Uhr. Der Eintritt in die Kaiserburg beträgt drei Euro. Mehr Veranstaltungen und Informationen: www.nuernberger-kulturbeirat-zd.de.

Ort: Nürnberg, Martin-Niemöller-Kirche

Veranstalter: Nürnberger Kulturbeirat zugewanderter Deutscher

Schlagwörter: Ausstellung, Reformation im östlichen Europa