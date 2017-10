Luther-Musical und Tschiripik-Lesung in Stuttgart

07.10.2017 10:00 Uhr

Baden-Württemberg

Die Landesgruppe Baden-Württemberg lädt herzlich zum Treffen der Kulturreferenten ein für Samstag, den 7. Oktober, ab 10.00 Uhr ins Haus der Heimat, großer Saal, Schlossstraße 92, in Stuttgart.

Als Dankeschön für ihr Engagement in den Kreisgruppen tritt um 15.00 Uhr der Kinderchor „Notenhüpfer“ aus Kernen-Rommelshausen mit dem Singspiel „Luther – total verstaubt“ von Coelistina Lerch auf. Mit alten und modernen Liedern nehmen die Kinder des Chores „Notenhüpfer“ die Zuhörer mit hinein in das Geschehen rund ums Leben des Reformators Martin Luther. Die Texte des Singspiels wurden von der Chorleiterin Coelestina Lerch verfasst. Die Musik bietet die ganze Bandbreite von Luther bis heute. Begleitet wird der Chor von Walter Huober am Klavier, der auch zwei der Lieder komponierte. Hinzu kommen noch andere Instrumente, die Kinder des Chores spielen.

Anschließend wird Heike Leonhardt-Huober einige Tschiripik-Geschichten in sächsischer Mundart vortragen. An dieser Veranstaltung können alle am Singspiel und an den Tschiripik-Geschichten Interessierten teilnehmen.

Ort: Haus der Heimat, Schlossstraße 92, Stuttgart

Veranstalter: Landesgruppe Baden-Württemberg

