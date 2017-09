Kreisgruppe Heidenheim: Blasmusik vom Feinsten in Nattheim!

17.09.2017 15:30 Uhr

Baden-Württemberg

Die „Siebenbürger Blaskapelle Augsburg e.V“ und die „Original Fidelen Siebenbürger Adjuvanten“ Heidenheim/Brenz laden ein zu einer Veranstaltung mit Musik und Genuss, „Baumstriezel aus Siebenbürgen“, mit den Trachtengruppen aus der Region und Tanz am Sonntag, den 17. September, im Vereinsheim BreamaNest des Musikvereins Nattheim e.V., Daimlerstraße 1/1, in 89564 Nattheim. Einlass ist ab 15.30 Uhr, Beginn um 16.00 Uhr, Ende um 20.00 Uhr. Eintritt: zwölf Euro an der Abendkasse, zehn Euro im Vorverkauf im Adjuvantenbüro, Telefon: (0 73 21) 92 36 98. Die aus Funk und Fernsehen bekannten Siebenbürger Blaskapellen sind seit Jahresbeginn Mitglied in der Landesgruppe Baden-Württemberg des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V. Beide Kapellen werden in harmonischer Abstimmung den Zuhörern ein paar unvergessene

Veranstalter: Kreisgruppe Heidenheim

Schlagwörter: Blasmusikkonzert