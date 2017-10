Regionaltreffen der Brenndörfer

07.10.2017 12:00 Uhr

Bayern

Zu einem Regionaltreffen lädt die „Dorfgemeinschaft der Brenndörfer“ (HOG Brenndorf) für den 7. Oktober, 12.00 Uhr, in die Gaststätte des Hauses des Deutschen Ostens, Am Lilienberg 5, in München ein. Mittag- und Abendessen, Kuchen und Getränke können bei der Wirtin und Organisatorin dieses Treffens Annerose Kloos bestellt werden. Die Blaskapelle Brenndorf sorgt für Tanzmusik, für die Kinder bieten wir ein attraktives Programm mit Spielen, Basteln, Singen. Bitte um Anmeldung bis zum 30. September bei Annerose Kloos, Telefon: (0 89) 96 19 82 94, E-Mail: annekloos[ät]web.de.

Siegbert Bruss

Ort: Haus des Deutschen Ostens, München

Veranstalter: Dorfgemeinschaft der Brenndörfer (HOG Brenndorf)

