Schirkanyer Treffen in Augsburg

07.10.2017 11:00 Uhr

Bayern

Im Namen des Vorstandes der HOG Schirkanyen lade ich alle Schirkanyer und Schirkanyerinnen zu unserem 17. Heimatortstreffen amnach Augsburg ein. Das Treffen findet wieder im „Hotel Adler“ in Augsburg/Hammerschmiede, Neuburger Straße 238F, Telefon: (08 21) 7 40 50, Internet: www.hotel-adler-augsburg.de , statt. Das Lokal ist mit der Buslinie 23 oder über die A8, Ausfahrt Augsburg-Ost, über die Feuerdornstraße leicht zu erreichen. Die Veranstaltung beginnt um 11.00 Uhr mit einem Gottesdienst im Saal. Währenddessen ist kein Einlass möglich. Nach dem gemeinsamen Mittagessen, dem offiziellen Teil mit Wahlen und einem kleinen Rahmenprogramm gibt es das beliebte Kuchenbüfett, das hoffentlich wieder so zahlreich von euch bestückt wird. Ab 19.00 Uhr spielt ein Alleinunterhalter zum Tanz auf.Wir hoffen auf rege Beteiligung und großes Interesse, vor allem auch darauf, dass viele von euch ihre Kinder und Enkel motivieren können dabei zu sein, so dass auch in Zukunft so ein Treffen im Zwei-Jahres-Rhythmus stattfinden kann. Bitte meldet euch verbindlich bei Heidi Schunn, Telefon: (08 21) 72 25 43, oder einem anderen Vorstandsmitglied an, damit eine optimale Planung gewährleistet wird. Verspätete Anmeldungen nimmt der Vorstand in Augsburg ausnahmsweise noch bis 30. September entgegen. Auf ein baldiges Wiedersehen!

Dagmar Föllinger