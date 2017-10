07.10.2017 11:00 Uhr

Baden-Württemberg

Liebe Kellinger, unser Heimatorttreffen findet amin der Sängerhalle in Stuttgart-Untertürkheim statt. Der Gottesdienst beginnt um 11.00 Uhr in der Wallmerkirche in Untertürkheim. Wir bitten euch um Anmeldung bis zum 17. September unter Telefon: (0 71 57) 53 56 79.

Der Vorstand der HOG Kelling