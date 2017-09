Im Siebenbürgischen Museum: Tag des offenen Denkmals

10.09.2017 11:00 - 17:00 Uhr

Baden-Württemberg

Am Sonntag, den 10. September, findet im Rahmen der European Heritage Days der Tag des offenen Denkmals 2017 unter dem Motto „Macht und Pracht“ statt. Das Siebenbürgische Museum im Schloss Horneck in Gundelsheim am Neckar beteiligt sich mit einer öffentlichen Führung um 14.00 Uhr zum Thema „Statussymbole – Zeichen von Macht und Pracht“. Dabei stehen besondere Objekte aus der Sammlung des Siebenbürgischen Museums im Mittelpunkt, die auf ganz unterschiedliche Weise als Statussymbole dienten. Das Siebenbürgische Museum Gundelsheim ist am 10. September von 11.00 bis 17.00 Uhr geöffnet. Der Eintritt und die Teilnahme an der Führung sind am Tag des offenen Denkmals kostenlos!

Ort: Siebenbürgisches Museum, Gundelsheim

Schlagwörter: Tag des offenen Denkmals