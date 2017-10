Ausstellung über deutsche Minderheiten in Berlin

bis 20.10.2017 (seit 05.09.2017)

Berlin/Neue Bundesländer

Die Arbeitsgemeinschaft der Deutschen Minderheiten (ADGM) zeigt vom 5. September bis 20. Oktober in der Botschaft von Ungarn in Berlin, Unter den Linden 76, die Ausstellung „IN ZWEI WELTEN – 25 deutsche Geschichten, Deutsche Minderheiten stellen sich vor“. Derzeit leben noch ca. 1,05 Millionen Angehörige der deutschen Minderheit in Dänemark, dem Baltikum, den Staaten Mittel- und Osteuropas sowie in den Nachfolgestaaten der Sowjetunion. Die Ausstellung, die zum ersten Mal die deutschen Volksgruppen im Ausland in ihrer Gesamtheit präsentiert, wurde am 4. September vom Beauftragten der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, Hartmut Koschyk MdB, eröffnet. Bis 2020 wird sie auf Wanderschaft gehen, vor allem in die Länder, in denen deutsche Minderheiten leben.

Ort: Berlin, Botschaft von Ungarn

Veranstalter: Arbeitsgemeinschaft der Deutschen Minderheiten

Schlagwörter: Ausstellung, deutsche Minderheiten