Jubiläum der Kindertanzgruppe Augsburg

21.10.2017 14:30 Uhr

Bayern

Am Samstag, demum 14.30 Uhr feiert die Kindertanzgruppe Augsburg ihr 15-jähriges Jubiläum in den Grünholder Stuben, Holzhauser Weg 1, in 86456 Gablingen. Wir möchten dieses Jubiläum gemeinsam mit den derzeit aktiven und ehemaligen Mitgliedern der Tanzgruppe, mit der eingeladenen Gastgruppe sowie unseren Freunden und Gästen in einem würdigen Rahmen feiern. Mit den Darbietungen der Siebenbürgischen Kindertanzgruppe Nürnberg, des Siebenbürger Chores Augsburg, der Tanzgruppe Augsburg und der Kindertanzgruppe selbst erleben Sie sicher ein unterhaltsames Beisammensein. Die Feier wird musikalisch umrahmt vom Jugendorchester Augsburg. Im Anschluss findet ein Tanzball mit der Franz-Schneider-Band statt.Einlass ist um 14.30 Uhr. Es erwartet Sie ein wunderschön dekorierter Raum, liebevoll von den Eltern der Kindertanzgruppe vorbereitet, und zwischen 15.00 und 16.00 Uhr werden Sie mit Kaffee und Kuchen verköstigt. Um 16.00 Uhr beginnt der offizielle Teil mit Ehrengästen und Ehrungen, gefolgt von den kulturellen Darbietungen. Ab 19.00 Uhr ist Einlass zum Ball und ab 20.00 Uhr spielt die Franz-Schneider-Band zum Tanz auf. Es wäre uns eine Freude, wenn viele Freunde und Gäste zu der Veranstaltung kämen und damit die Arbeit der Kinder und Jugendlichen unterstützen.

Rosemarie Schwarz