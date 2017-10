Kreisgruppe Fürstenfeldbruck: Theaterpremiere mit Ball

14.10.2017 16:30 Uhr

Bayern

Die Kreisgruppe lädt für Samstag, denein zu einem zünftigen siebenbürgisch-sächsischen Abend im Restaurant „Zur Sonne“ im Bürgerhaus, Jahnweg 11, in Mammendorf. Die neu gegründete Theatergruppe der Kreisgruppe wird das Lustspiel „Der Gormert“ von Jupp Jasper (sächsische Fassung von Wilhelm Meitert) unter der Leitung von Marion Zank und Klaus Schöpp aufführen. Saaleinlass ist ab 16.30 Uhr. Die Theateraufführung beginnt um 17.00 Uhr. Am Stack wid såksesch gerïd!In der Pause zwischen Theater und Tanz kann bei der Tombola jeder einen Preis gewinnen. Ab 20.00 Uhr wird für die Besucher die „Original Siebenbürger Blaskapelle München“ zum Tanz aufspielen, so wie es in Siebenbürgen üblich war. Bitte versäumen Sie nicht diese Premiere zu erleben und bringen Sie Ihre Freunde von nah und fern mit. Es wird ein unterhaltsamer Abend! Das Team des Restaurants „Zur Sonne“ wird hervorragend für Speis und Trank sorgen.

Carmen Schuster