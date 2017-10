Kreisgruppe Ingolstadt: Veranstaltungen im Herbst

15.10.2017 14:00 Uhr

Bayern

15. Oktober: Theatervorführung „De Himet reft“ – Singspiel in zwei Akten – von der Theater­gruppe Geretsried in der Sportgaststätte Zuchering, Seeweg 17, in 85051 Ingolstadt. Beginn um 15.00 Uhr; Einlass ab 14.00 Uhr. Im Anschluss spielt die Siebenbürger-Banater Blaskapelle zum Tanz auf.

18. November: Kathreinenball mit der Band „Schlagertaxi“ in der Nibelungenhalle, Dammweg 1, in 85098 Großmehring. Einlass ab 19.00 Uhr, Beginn 20.00 Uhr.

Herzliche Einladung an alle Interessierten. Bei eventuellen Rückfragen bitte Manfred Binder, Telefon: (0 84 59) 3 00 94, anrufen. Auf Ihr Kommen freut sich der Vorstand der Kreisgruppe Ingolstadt.

Ort: Sportgaststätte Zuchering, Seeweg 17, 85051 Ingolstadt

Veranstalter: Kreisgruppe Ingolstadt

Schlagwörter: Theater, Mundart, Tanz