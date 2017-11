Kreisgruppe Würzburg: Termine

11.11.2017 18:30 Uhr

Bayern

3. Oktober: Tag der Heimat aller Landsmannschaften im Bund der Vertriebenen. Der Tag beginnt mit einem Empfang der Stadt Würzburg im Rathaus um 12.30 Uhr. Sie sind eingeladen, in Tracht daran teilzunehmen. Danach fährt ein Bus zum „Heiligkreuz-Saal“, Hartmannstraße 29, in Würzburg (Zellerau), wo die Veranstaltung um 14.30 Uhr unter dem Motto „60 Jahre Einsatz für Heimat, Menschenrechte und Verständigung“ beginnt. Kommen Sie zur gemeinsamen Veranstaltung der Landsmannschaften!Traubenball (ursprünglich 14. Oktober). Unser Traditionsball mit Verlosung der Traubenkrone findet im Radlersaal in Würzburg-Heidingsfeld statt. Beginn: 19.00 Uhr, Einlass: 18.30 Uhr, Eintritt: zwölf Euro, Verbandsmitglieder mit Ausweis: zehn Euro, Schüler und Studenten (ab 14) mit Ausweis: acht Euro. Kartenreservierung bei Monika Flagner, Telefon: (01 78) 1 96 19 63, täglich 19.00-21.00 Uhr. Die Reservierung verfällt, wenn die Karten am Ballabend nicht bis 19.30 Uhr abgeholt werden. Den kulturellen Teil gestaltet die Tanzgruppe Aschaffenburg, zum Tanz spielen die „PowerSachsen“.

Hans Werner Bell