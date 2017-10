Kreisverband Weilheim: Einladung zum Herbstball

28.10.2017 19:00 Uhr

Bayern

Nach dem durchschlagenden Erfolg unseres Herbstballes im letzten Jahr sehen wir uns darin bestärkt, wieder einen Ball zu veranstalten und allen Tanzfreudigen und Unterhaltungswütigen anzubieten. Wir laden alle, die Lust auf Party haben, ganz herzlich ein für Samstag, den 28. Oktober, zum Herbstball in unsere großzügig ausgelegte Stadthalle, Wessobrunner Straße 8, in 82362 Weilheim. Für ausgezeichnete Unterhaltung sorgen mit ihrer Musik die „Power Sachsen“ aus Traunreut. Einlass ist ab 19.00 Uhr, Beginn um 20.00 Uhr. Der Eintritt beträgt für Erwachsene zwölf Euro, Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren zahlen die Hälfte. Als Höhepunkt des Abends wird uns die Siebenbürgische Tanzgruppe aus München mit ihrer Darbietung erfreuen. Auch diesmal sorgt der langjährige Wirt Drexl aus Raisting für unser leibliches Wohl, so dass keiner hungrig bleibt. Der Vorstand freut sich auf zahlreiche Gäste!

Ort: Stadthalle, Wessobrunner Straße 8, 82362 Weilheim

Veranstalter: Kreisverband Weilheim

Schlagwörter: Ball, Herbstball