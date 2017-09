Oktoberfest mit Blasmusik in Pfungstadt

03.10.2017 11:00 Uhr

Hessen

Die Siebenbürger Musikanten Pfungstadt veranstalten am Dienstag, dendas diesjährige Oktoberfest in der Sport- und Kulturhalle in 64319 Pfungstadt, Ringstraße 51. Von 11.00 bis 15.00 Uhr wird die Blaskapelle zünftige Stimmungsmusik, aber auch klassische böhmische Blasmusik zum Besten geben. Als besonderen Programmpunkt freuen wir uns diesmal auf den Auftritt unserer Tanzgruppe! Sie wird Tanzeinlagen darbieten, die dem Motto des Festes entsprechen. Bei freiem Eintritt werden zur Mittagszeit typische Oktoberfestgerichte wie Brezel, Leberkäse und Braten mit entsprechenden Beilagen angeboten. Nach der tollen Resonanz in den vergangenen Jahren möchten wir unsere Gäste auch diesmal wieder einladen, bei ihrem Besuch typische Oktoberfestkleidung zu tragen.

