Kreisgruppe Wuppertal: Herbstfest

14.10.2017 15:00 Uhr

Nordrhein-Westfalen

Das anstehende Herbstfest findet nicht am 21. Oktober, sondern bereits am

14. Oktober statt! Die Uhrzeit bleibt unverändert, wir treffen uns nach wie vor ab 15.00 Uhr in den Räumen der Kirchengemeinde Heidt in der Oberen Sehlhofstraße 44 in Wuppertal-Heckinghausen, um gemeinsam ein ruhiges Fest in familiärer Atmosphäre zu feiern, in dessen Mittelpunkt traditionell der Krustenbraten steht. Zu diesem Fest bitten wir aus organisatorischen Gründen um eine telefonische Anmeldung unter: (02 02) 66 13 38.

Ort: Kirchengemeinde Heidt, Obere Sehlhofstraße 44, Wuppertal-Heckinghausen

Veranstalter: Kreisgruppe Wuppertal

Schlagwörter: Herbstfest