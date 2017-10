Tagung in Gundelsheim: Gedankenaustausch mit den Kreisgruppenvorsitzenden

04.11.2017 - 05.11.2017

Baden-Württemberg

Einer bewährten Tradition folgend, bietet der Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland jeweils in der Mitte einer Legislaturperiode – also zwei Jahre nach dem letzten bzw. vor dem nächsten Verbandstag – dem Bundesvorstand und den Vorsitzenden der Kreisgruppen die Möglichkeit zum Gedankenaustausch. Dieses Jahr findet die Tagung des Bundesvorstands mit den Vorsitzenden der Kreisgruppen am 4. und 5. November auf Schloss Horneck in Gundelsheim am Neckar statt. Gemeinsam wollen die Teilnehmer die während des Verbandstages 2015 gefassten Beschlüsse und deren Umsetzung zugunsten des Verbandes und seiner Mitglieder besprechen.

Trotz dichten Programms soll jeder Teilnehmer die Möglichkeit erhalten, seine Überlegungen und Fragen zu äußern. Vorgesehen sind folgende Schwerpunkte, um die sich eine rege Diskussion entwickeln sollte: Anliegen in den Kreisgruppen (Erfahrungsaustausch und Kurzreferate); Mitgliederverwaltungssoftware; Presse- und Öffentlichkeitsarbeit; Verband im Verhältnis zu BdV, UdV, OMV.

Eingeladen wurden mit Schreiben vom 6. Juli alle Vorsitzenden der Kreisgruppen unseres Verbandes. Sollte diese/r verhindert sein, gilt die Einladung für einen anderen Vertreter der Kreisgruppe, der diese Gliederung bei der Tagung vertritt. Anmeldungen sind bis spätestens 30. September möglich. Für Essen und Trinken ist vor Ort gesorgt. Der Bundesverband übernimmt die Kosten der Übernachtung von Samstag auf Sonntag (4./5. November 2017) in Doppelzimmern und die gemeinsamen Mahlzeiten vor Ort (Samstag: Mittagessen, Kaffee und Kuchen, Abendessen; Sonntag: Mittagessen). Die Vertreter der Kreisgruppen werden gebeten, die Fahrkosten über die Kreisgruppe abzurechnen.

Tagungsprogramm

Samstag, 4. November 2017

12.00 Uhr: Gemeinsames Mittagessen in der Komturei

13.00 Uhr: Begrüßung und Einführung in die Thematik der Tagung (Komturei)

13.30 Uhr: Führungen durch das Schloss / Fragen und Antworten (Festsaal)

14.45 Uhr: Erfahrungsaustausch in kleinen Gruppen (in unterschiedlichen Räumen)

17.00 Uhr: Kaffeepause

17.15 Uhr: Vorstellung der Ergebnisse des Erfahrungsaustauschs (Komturei)

19.30 Uhr: Abendessen (Komturei)

23.00 Uhr: Ende der Besprechungen bzw. Bustransfer zu den Hotels

Sonntag, 5. November 2017, in der Komturei

(Frühstück in den Hotels und Auschecken bis 9.00 Uhr, Bustransfer zur Komturei)

9.30 Uhr-12.15 Uhr Kurzreferate (dazwischen 15 Minuten Kaffeepause)

1. Die Kreisgruppe

• Zweigverein als Eingetragener Verein; Personenvereinigungen als Verbandsmitglieder (Dr. Johann Schmidt, Bundesrechtsreferent)

• Die Vergütung von Kulturgruppenleitern im Verband (Dr. Bernd Fabritius, Verbandspräsident) Chorleiter, Dirigent, Tanzgruppenleiter

• Allgemeine Handreichungen – Handwerkszeug (Herta Daniel, Bundesvorsitzende) Vorbereitung von Wahlen und Mitgliederversammlungen, Einladungen, Ehrengäste, Ehrungen etc.

• Auflösung – Zusammenführen von Kreisgruppen (Dr. Bernd Fabritius, Verbandspräsident)

• Kassenführung in der Kreisgruppe und das Finanzamt (Gwendoline Roth, Steuerberaterin) Kassenabrechnungen allgemein, Prüfungen der Kassen, Zusammenarbeit mit dem Finanzamt

• Wo können Zuschüsse für Kulturarbeit beantragt werden? (Hans-Werner Schuster, Bundeskulturreferent) Lokal ( Kreise und Gemeinden, Vereinsförderungen), Landesförderungen, Bundesförderungen

12.15 Uhr-12.30 Uhr

2. Mitgliederverwaltungsprogramm (Erhard Graeff, Bundesgeschäftsführer)

12.30 Uhr-12.45 Uhr

3. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Christian Schoger, Stellvertretender Chefredakteur der SbZ): Siebenbürgische Zeitung 2.0 – Medienarbeit im digitalen Wandel

12.45 Uhr-13.00 Uhr

4. Unser Verband in vernetzten Strukturen (BdV, UdV, OMV, Föderation, DFDS) (Dr. Bernd Fabritius, Verbandspräsident)

13.00 Uhr: Mittagessen und Verabschiedung

Änderungen vorbehalten

Ort: Schloss Horneck in Gundelsheim

Veranstalter: Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V.

