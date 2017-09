TV-Tipp: Grenzland - Vom Baltikum zur Akropolis (3/4): Vom Westen der Ukraine nach Rumänien

05.10.2017 15:15 - 16:00 Uhr

Deutschland

rbb, Donnerstag, 5. Oktober, 15:15 bis 16:00

Grenzland - Vom Baltikum zur Akropolis (3/4)

Vom Westen der Ukraine nach Rumänien

Von Narva in Estland bis nach Athen in Griechenland, vom Baltikum zur Akropolis. Ein rbb-Team hat sich auf die Reise gemacht zu den Menschen diesseits und jenseits der Außengrenze der Europäischen Union.

Im dritten Teil der Reise durch Ost- und Südosteuropa besucht das Team die ukrainische Stadt Czernowitz. Der alte östliche Vorposten der einstigen K.u.K.-Monarchie sucht heute nach neuer Identität zwischen Postsowjetunion und einer reformierten Ukraine.

Dagegen ist die Maramuresch-Region in Rumänien ganz den alten Traditionen verschrieben, kämpft man im nicht weit entfernten Baia Mare mit den Folgen einer Umweltkatastrophe.

Veranstalter: rbb

Schlagwörter: TV, Medien