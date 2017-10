TV-Tipp: KRIMI.DE/HAMBURG - Das Klaukind

07.10.2017 20:10 - 21:00 Uhr

Deutschland

KiKA, Samstag, 7. Oktober, 20:10 bis 21:00

KRIMI.DE/HAMBURG

Das Klaukind

Coco wird Zeugin, wie ein 13-jähriges Mädchen vor zwei Männern flieht. Spontan schlägt sich der deutsch-türkische Teenager Coco auf die Seite des Mädchens und bringt es bei ihrer besten Freundin Amelie in Sicherheit. Dort erfährt das Duo mit dem detektivischen Spürsinn, dass Lia aus Rumänien stammt und mit ihrem kleinen Bruder Cosmin in Hamburg zum Klauen gezwungen wird. Ein erster Versuch, Cosmin aus den Händen des Kinderhändlerrings zu befreien, scheitert und nun geraten auch der befreundete Anwalt und seine Freundin in Gefahr. Coco und Amelie müssen nun erst recht das Versteck der Bande finden, um ihre Freunde zu befreien und die Verbrecher zu überführen.



Veranstalter: KiKA

Schlagwörter: TV, Medien