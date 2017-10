TV-Tipp: Verrückt nach Fluss (8/20) Sagenhaftes Donaudelta

13.10.2017 13:05 - 13:50 Uhr

Deutschland

rbb, Donnerstag, 12. Oktober, 13:05 bis 13:50

Verrückt nach Fluss (8/20)

Sagenhaftes Donaudelta

Auf dem ersten Reiseabschnitt (Folgen 1-12) erwartet 150 Passagiere eine Kreuzfahrt auf der Donau. In 16 Tagen legt MS Anesha in neun verschiedenen Ländern und 21 Häfen an - von Passau durch den Balkan bis hin zum Schwarzen Meer. Faszinierende Hotspots wie Budapest, Wien, Belgrad, Bratislava und Sofia warten ebenso auf Crew und Passagiere wie traumhafte Landstriche links und rechts der Donau.

In Folge 7 ist man "Auf Draculas Spuren" und in Folge 8 (13. Oktober, 13:05 bis 13:50) erreicht man ein "Sagenhaftes Donaudelta".

Veranstalter: rbb

