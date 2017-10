TV-Tipp: Anatomie des Weggehens

20.10.2017 21:00 - 22:15 Uhr

Deutschland

ARD-alpha, Freitag, 20. Oktober, 21:00 bis 22:15

Anatomie des Weggehens

In den 1960er-Jahren übernimmt Nicolae Ceauşescu die Macht in der "Sozialistischen Republik Rumänien". Im Oktober 1987 beschließt die Familie Tătaru, der Diktatur den Rücken zu kehren - der Auftakt einer zweijährigen bürokratischen Tortur, an deren Ende eine Überraschung steht. In dem als BR-Koproduktion entstandenen Dokumentarfilm thematisiert Regisseur Oliver Tătaru seine eigene Familiengeschichte und begibt sich auf die Suche nach seiner verlorenen Heimat.

Veranstalter: ARD-alpha

Schlagwörter: TV, Medien