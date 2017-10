TV-Tipp: Hoffnungsgeschichten: Mit dem Glauben im Gepäck

20.10.2017 22:15 - 22:45 Uhr

Deutschland

ARD-alpha, Freitag, 20. Oktober, 22:15 bis 22:45

Hoffnungsgeschichten

Mit dem Glauben im Gepäck

Susanne Mai (58) ist eine Frau mit "Migrationshintergrund". Auch im konfessionellen Sinn. 20 Jahre ist sie alt, als sie ihr kleines Dorf in Siebenbürgen nahe Hermannstadt verlässt und nach Regensburg zieht, zu ihrem Mann. Evangelisch geprägt kommt sie in eine katholische Großfamilie. Studiert Sozialpädagogik, arbeitet heute in der Diakonie Regensburg als Wegbegleiterin und Türöffnerin für Menschen in schwierigen Lebenssituationen. Der Glaube, das Evangelisch-Sein zieht sich wie ein roter Faden durch ihre Biografie.

Veranstalter: ARD-alpha

