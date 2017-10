In Nürnberg: Singspiel zu Martin Luther

14.10.2017 18:00 Uhr

Am Samstag, demwird im Gemeindesaal der Reformations-Gedächtnis-Kirche Nürnberg, Berliner Platz 20, Gunter Roths Singspiel „Martin Luther – Geschichten und Lieder aus seinem Leben“ aufgeführt. Das Stück erzählt die Lebens- und Glaubensgeschichte des Reformators und spannt den Bogen vom Klostereintritt des jungen Martin bis zu seinem Widerstand vor dem Kaiser auf dem Wormser Reichstag. Lieder, die ins Ohr gehen und Kinder wie Erwachsene zum Mitsingen einladen, wechseln sich mit spannenden Geschichten aus Martin Luthers Leben ab.Der Autor des Stücks, der gebürtige Kronstädter Gunter Roth, ist evangelischer Religionspädagoge und arbeitet als Religionslehrer an mehreren Grund- und Mittelschulen in Freising. Neben ihm gehören Thomas Prusseit (Gitarre und Perkussion) und Klaus Darlau (Piano) zur Bühnenbesetzung. Die Vorstellung beginnt um 18.00 Uhr. Karten an der Abendkasse kosten vier Euro für Kinder, sechs Euro für Erwachsene. Mehr Informationen auf luther.gunter-roth.de