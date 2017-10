Kathreinenball in Dinkelsbühl

04.11.2017 17:00 Uhr

Bayern

Der traditionelle Kathreinenball unserer Kreisgruppe findet am 4. November wie immer im Großen Schrannenfestsaal in Dinkelsbühl statt. Da wir die Tradition unserer siebenbürgischen Heimat fortsetzen wollen, beginnen wir wieder mit einer Theatervorführung. Saaleinlass ist ab 17.00 Uhr, Beginn um 18.00 Uhr. Unsere Landsleute aus dem benachbarten Crailsheim spielen das Lustspiel in zwei Akten „Zwei Mal zwei ist fünf“ nach Ignaz Stößer, Albrecht Zweyer und Wolfgang Ernst. Wir haben keine Kosten und keine Mühe gescheut und für diesen Ball die Top-Band „Schlager-Taxi“ verpflichtet, welche bis in die frühen Morgenstunden zum Tanz spielen wird. Die Verpflegung mit leckeren Speisen und Getränken wird von der Kreisgruppe übernommen. Wir freuen uns auf viele Besucher von nah und fern.

Ort: Schrannen-Festsaal, Dinkelsbühl

Veranstalter: Kreisgruppe Dinkelsbühl – Feuchtwangen

Schlagwörter: Kathreinenball, Theater