04.11.2017 19:00 Uhr

Bayern

Wie jedes Jahr feiern wir unseren Kathreinenball in den Ratsstuben Geretsried. Ambegleiten uns die „Power Sachsen“ musikalisch durch die ganze Nacht. Beginn ist um 20.00 Uhr, Einlass und Abendkasse ab 19.00 Uhr. Wir bieten wieder einenan, aber nur am Montag, demvon 19.30-21.00 Uhr in der Isarau Geretsried (Jahnstraße). Ein Sitzplatz kostet zwölf Euro, ein Stehplatz acht Euro, SJD-Mitglieder zahlen zehn Euro, während die Trachtenträger freien Eintritt haben. Wir wünschen uns einen schönen Abend, rege Beteiligung und viele Trachtenträger.

Wiltrud Wagner