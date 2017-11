Kreisgruppe Neuburg a. d. Donau: Herbstball

11.11.2017 17:30 Uhr

Bayern

Zu unserem Herbstball am 11. November laden wir alle Landsleute sowie deren Freunde und Verwandte ins Gemeindehaus Marienheim, Tobias-Kroll-Straße 2, in Neuburg an der Donau herzlich ein. Einlass ist ab 17.30 Uhr, Beginn um 18.30 Uhr. Das Theaterstück „Zimmer zu vermieten“ unter der Leitung von Luise Gieb und der Auftritt der Siebenbürgischen Tanzgruppe Neuburg unter der Leitung von Anne Höchsmann werden Sie am Anfang begeistern. Den Abend wird uns die Band „Duo Rhythmik“ mit ihrer Musik verschönern und zu einem unvergesslichen Ereignis werden lassen. Es wäre schön, viele Trachten zu sehen. Auf Ihr Kommen freuen sich die Organisatoren.

Ort: Gemeindehaus Marienheim, Tobias-Kroll-Straße 2, Neuburg an der Donau

Veranstalter: Kreisgruppe Neuburg a. d. Donau

