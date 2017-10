Kreisgruppe Schweinfurt – Gochsheim: Vortrag der Polizei

18.10.2017 14:00 Uhr

Bayern

Amum 14.00 Uhr treffen wir uns im AWO-Heim in Gochsheim zu einem Vortrag der Polizeiinspektion Schweinfurt zum Thema Sicherheit in der Wohnung, Telefon- und Trickbetrügereien im Alltag. Anhand von Beispielen und Übungen werden wir verschiedene Situationen durch-­ spielen, um genauer hinzuhören und um unseren gesunden Menschenverstand besser einzusetzen. Oder mal genauer hinterfragen, bevor man z.B. einem Vertrag zustimmt. Gemeinsam mit Mitgliedern der AWO haben wir bei Kaffee und Kuchen genügend Stoff zur Diskussion. Bitte um Anmeldung bei Hanni Schuster in Gochsheim, Telefon: (0 97 21) 18 69 96.

Annemarie Weber