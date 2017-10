Musical und Theater in Nürnberg

15.10.2017 10:30 Uhr

Bayern

Herzliche Einladung zum Musical „Martin protestiert!“, gestaltet von Gruppen des Hauses der Heimat unter der Leitung von Doris Hutter, am 15. Oktober um 10.30 Uhr in der Paul-Gerhardt-Kirche in Langwasser, Glogauer Straße 25, in Nürnberg (U1 Station Gemeinschaftshaus). Im Anschluss wird die Münchner Schauspielerin Eva Piringer, mit Wurzeln in Siebenbürgen, frei nach Christine Brückners „Ungehaltene Reden ungehaltener Frauen“ die Katharina von Bora in einem Monolog darstellen. Der Eintritt ist frei.

Ort: Paul-Gerhardt-Kirche, Glogauer Straße 23, Nürnberg-Langwasser

Schlagwörter: Musical, Theater