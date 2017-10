Kreisgruppe Bietigheim-Bissingen: kultureller Abend

21.10.2017 15:00 Uhr

Baden-Württemberg

Liebe Landsleute, Freunde und Bekannte! Wie jedes Jahr ist der kulturelle Abend ein Highlight und eine der wichtigsten Aktivitäten unserer Kreisgruppe. Wie gewohnt wird ein umfangreiches und interessantes Programm dargeboten. Dieses Mal haben wir aus dem Nachbarort Sachsenheim gleich zwei Gruppen zu Gast: die Kindertanzgruppe und die Theatergruppe! Unter der Regie von Christa Gross wird das Stück „De Adjuvanten sen dem Deiwel“ von Hilde Juchum zu sehen sein. Danach kann bei guter Musik (Duo Durst) bis in die Nacht getanzt werden. Der Eintritt kostet zehn Euro; für Kinder, Schüler und Studenten ist der Eintritt frei. Einlass am Samstag, demist um 15.00 Uhr, bis zum Beginn um 16.00 Uhr kann man sich Kaffee und Kuchen zu Gemüte führen. Der Auftakt wird vom Chor „Kampestwainkel“ der Bietigheimer Kreisgruppe unter der Führung von Heinz Mieskes gestaltet, gefolgt von der Kindertanzgruppe und der Aufführung des Theaterstückes!Erstmalig sind wir in der Aurainhalle, Im Aurain 3, in Bietigheim zu Gast (Eingang zur Halle an der Ecke Aurainstraße/Stangenbergerstraße, gegenüber der AOK). Bitte auch Verwandte, Freunde und Bekannte mitbringen! Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Auf euer Kommen freuen wir uns!

Erhardt Wellmann