Wahl in Hessen

12.11.2017 14:00 Uhr

Hessen

Der Vorstand der Landesgruppe Hessen lädt ein zur Hauptversammlung am 12. November, 14.00 Uhr, im evangelischen Gemeindehaus in Wetzlar-Dutenhofen, Kirchplatz 4, 35582 Wetzlar (neben der Kirche). Tagesordnung: 1. Änderung der Gliederungsordnung; 2. Rechenschaftsbericht des Landesvorstandes; 3. Entlastung des Landesvorstandes; 4. Wahl des neuen Landesvorstandes; 5. Wahl eines Ehrenvorsitzenden. Gemäß § 8 Absatz 2 der Gliederungsordnung der Landesgruppe Hessen ist die Hauptversammlung beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der stimmberechtigten Delegierten anwesend oder vertreten ist. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Hauptversammlung auch im Falle der Feststellung der Beschlussunfähigkeit mit der gleichen Tagesordnung ohne Rücksicht auf die Zahl der stimmberechtigten Delegierten als beschlussfähige Hauptversammlung abgehalten werden kann. Alle Mitglieder der Landesgruppe Hessen des Verbandes der Siebenbürger Sachsen sind herzlich eingeladen an der Hauptversammlung teilzunehmen, stimmberichtigt sind jedoch nur die Delegierten.

Die Landesvorsitzende Ingwelde Juchum