Herbstball der HOG Roseln

04.11.2017

Baden-Württemberg

Am 21. Januar durften wir einen wunderbaren Faschingsball in der Stauferlandhalle in Salach erleben. Bei stimmungsvoller Musik der „MusikApostel“ wurde bis in die frühen Morgenstunden gefeiert. Wir danken all unseren Gästen, die dabei waren und den Abend zu einem solch tollen Ereignis gemacht haben.Weil es bei uns Rosler Bergvagabunden heißt „Nach dem Ball ist vor dem Ball“, laden wir euch alle amin die Stauferlandhalle in 73084 Salach, Staufeneckerstraße 41, zu einem besonderen Herbstball mit den „MusikApostel“ aus Österreich ein. Mit ihren stimmungsvollen Liedern und der österreichischen Power werden sie die Halle wieder zum Beben bringen. Was passt dazu besser als eine Tracht? Also, packt eure Dirndl und Lederhosen aus und macht den Abend mit uns zu einem sagenhaften Ereignis. Jeder ist willkommen, ob mit oder ohne Tracht!Karten werden im Vorverkauf unter der E-Mail: tanzva[ät]gmx.de oder unter Telefon: (01 57) 82 04 07 60 zwischen 18.00 und 20.00 Uhr sowie an der Abendkasse angeboten. Für besondere Anlässe, Geburtstag, Jubiläum usw. bieten wir Geschenkgutscheine zum Vorverkaufspreis unter dem Motto „Ein unvergesslicher Abend mit den MusikApostel“ an. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen am 4. November!

Der Vorstand