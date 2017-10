Gertrud Schneider stellt in Stuttgart aus

13.10.2017 - 31.12.2017

Baden-Württemberg

Arbeiten der siebenbürgischen Malerin Gertrud Schneider zeigt das Maritim Hotel Stuttgart (Seidenstraße 34) in der bis zum 31. Dezember 2017 laufenden Ausstellung „Zeit-Reise“. Die Vernissage findet am 13. Oktober statt.

In die Ausstellung führt Dipl.-Psychologin Petra Schmidt ein. Die musikalische Umrahmung gestalten Katrin Hartmann und Martin Geipel (Live Acoustic Music). Gertrud Schneider ist in Hermannstadt geboren und lebt seit über 25 Jahren in Stuttgart. Ausgewählte Werke ihrer experimentellen Acrylmalerei hat die Künstlerin bereits in diversen Gruppen- und Einzelausstellungen präsentiert, u. a. in Stuttgart, Münster, Dresden und München. Ihre Bilder bewegen sich zwischen abstrakt und figürlich. Gertrud Schneider sagt „Die realistische, naturgetreue Darstellung einer konkreten Umgebung steht nicht im Vordergrund. Die Abstraktion beinhaltet die selbst gesehene Wirklichkeit.“

Maritim Hotel Stuttgart, Seidenstraße 34

